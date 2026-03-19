Mai multe vehicule militare au fost surprinse, în această dimineață, în municipiul Baia Mare, în timp ce erau transportate pe calea ferată. Imaginile, realizate de martori, surprind echipamentele încărcate pe platforme feroviare, în plin proces de tranzit.

Astfel de scene devin tot mai frecvente în Maramureș, unde, în ultima perioadă, au fost observate atât convoaie militare pe drumurile publice, cât și transporturi similare pe calea ferată.

Deși nu există informații oficiale despre destinația acestor vehicule, contextul regional și proximitatea față de Ucraina alimentează speculațiile privind rolul acestor deplasări.

Vă invităm să urmăriți, mai jos, o galerie foto realizată în această dimineață, în Baia Mare: