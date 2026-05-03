Zi plină de energie și învățăminte importante pentru elevii de la Școala Gimnazială „Victor Babeș”, unde a avut loc o activitate dedicată combaterii marginalizării și fenomenului de bullying.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul experților din cadrul proiectului PRISM 4, alături de invitați speciali precum Ionuț Kenzo Rogoz și Mihaela Popan. Aceștia au discutat deschis cu elevii despre provocările cu care se confruntă atât copiii migranți, cât și elevii români.

Activitatea a fost una interactivă, elevii implicându-se activ în exerciții și dezbateri. Un moment deosebit de apreciat a fost intervenția lui Ionuț Kenzo Rogoz, care a împărtășit experiențe personale din copilărie, când a fost victimă a bullyingului, oferind un exemplu puternic de depășire a dificultăților.

Evenimentul face parte din seria dedicată Dialogului Intercultural, prin care organizatorii își propun să promoveze toleranța, empatia și incluziunea în rândul copiilor.

Proiectul „Promovarea de servicii de incluziune pentru migranți în Regiunea 4 – PRISM 4” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul național Fondul Azil, Migrație și Integrare și este implementat de ASSOC în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație.