Mai multe instituții publice din județul Maramureș au anunțat organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, în domenii precum servicii publice, sănătate și administrație.

La Serviciul de Utilități Publice din Borșa sunt disponibile două posturi: muncitor calificat – mașinist utilaje și muncitor calificat – șofer.

În Comuna Călinești, primăria organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical comunitar, o funcție importantă pentru sprijinirea serviciilor de sănătate la nivel local.

La Baia Mare, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș scoate la concurs patru posturi de registrator medical debutant. Două dintre acestea sunt în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară (SPECT-CT și PET-CT), iar alte două în cadrul Serviciului Evaluare, Statistică și Informatică Medicală.

Tot în Baia Mare, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie angajează un medic specialist în boli infecțioase pentru Compartimentul de Terapie Intensivă.

În administrația locală, Primăria din Recea anunță ocuparea unor posturi de asistent manager și responsabil financiar.

Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, calendarul concursurilor și alte detalii pe site-urile oficiale ale instituțiilor organizatoare.