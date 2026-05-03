Peste 140 de şoferi au fost prinşi că au consumat de alcool în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unei acţiuni la nivel naţional, au anunţat reprezentanţii Poliţiei Române.

”În noaptea de 1 spre 2 mai, poliţiştii rutieri au desfăşurat o acţiune, la nivel naţional, pentru combaterea conducerii sub influenţa alcoolului sau substanţelor interzise. Astfel, în cadrul acţiunii, au fost testaţi pozitiv, pentru consumul de alcool, 149 de conducători auto, dintre care 103 au avut o concentraţie de sub 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, iar 46 au avut o peste 0,40 mg/l”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

În judeţul Neamţ, unul dintre şoferi a refuzat testarea.

De asemenea, în judeţul Bihor, poliţiştii au reţinut un conducător auto pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.