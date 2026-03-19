Profesorii Școala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu Marmației vor urca pe scenă într-un concert special dedicat publicului iubitor de muzică.

Evenimentul va avea loc marți, 24 martie, de la ora 18:00, în Sala „Monica Chifor”, iar intrarea va fi liberă pentru toți cei interesați.

Programul serii va cuprinde lucrări semnate de compozitori consacrați, precum Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Charles-Auguste de Bériot, dar și piese din repertoriul modern aparținând unor artiști precum Carlos Gardel, Raúl Riera, Henry Mancini și Horia Moculescu.

Concertul reprezintă o oportunitate deosebită pentru public de a se bucura de interpretări de calitate și de a descoperi talentul și pasiunea cadrelor didactice, într-o atmosferă artistică deosebită.