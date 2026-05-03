Vineri, 24 aprilie 2026, stadionul cochet din Recea a fost gazda unui duel amical plin de energie și fair-play între F.C. Prietenia și echipa bucureșteană F.C. Dino.

Formația din capitală, condusă de doi băimăreni, a oferit o replică solidă, contribuind la un spectacol sportiv apreciat deopotrivă de jucători și spectatori. Meciul s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, în care spiritul de competiție s-a îmbinat perfect cu respectul reciproc dintre cele două echipe.

După fluierul final, evenimentul a continuat într-o notă festivă, cu deja tradiționala „repriză a III-a”, organizată la restaurantul Rustic din Baia Mare. Aici, jucătorii și invitații s-au bucurat de momente de socializare, muzică live oferită de formația lui Olimpiu Micle și de ospitalitatea ireproșabilă a gazdei, vechiul prieten Rica Marchiș.

Întâlnirea a demonstrat încă o dată că fotbalul înseamnă mai mult decât competiție — este un prilej de prietenie, respect și bucurie împărtășită.