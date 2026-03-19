Mai multe vehicule militare au fost transportate, în această dimineață, pe calea ferată din municipiul Baia Mare, imaginile surprinse de martori ridicând din nou semne de întrebare cu privire la intensificarea acestor mișcări în zonă.

Utilajele, încărcate pe platforme feroviare, par să fie în tranzit, într-un context în care astfel de transporturi au devenit tot mai frecvente în Maramureș, atât pe calea ferată, cât și pe drumurile publice. În ultimele luni, localnicii au semnalat în repetate rânduri convoaie militare și echipamente deplasate dintr-o locație în alta.

Autoritățile nu au oferit, până la această oră, explicații clare privind natura acestor deplasări, ceea ce alimentează speculațiile și interesul public tot mai ridicat față de prezența militară din regiune.