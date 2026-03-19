În seara de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul poliției orașelor Tăuții Măgherăuș și Seini au oprit pentru control pe strada Cuza Vodă din localitatea Seini un autoturism.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 34 de ani.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest rezultatul indicând o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au procedat la verificarea autoturismului în bazele de date, reieșit faptul că înmatricularea acestuia este suspendată, motiv pentru care bărbatul a fost sancționat contravențional și s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare.