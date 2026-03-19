Astăzi, pe DN 1c, se lucrează intens la amenajarea unui sens giratoriu la intersecția dintre Hideaga și drumul național Lăpușel – Satulung, în apropierea benzinăriei Lukoil, zonă cunoscută pentru riscurile ridicate din trafic.

Decizia vine după numeroase accidente produse aici de-a lungul timpului, autoritățile intervenind pentru creșterea siguranței rutiere. În prezent, utilajele și muncitorii sunt pe teren, unde se realizează delimitarea carosabilului și pregătirea infrastructurii pentru noua configurație.

Sensul giratoriu are ca scop reducerea accidentelor și fluidizarea traficului. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.