Noapte intensă pentru echipajele Poliției Locale Băimărene. În timpul acțiunilor de prevenire în zona cluburilor și a Parcului Dacia, având ca scop protejarea minorilor împotriva consumului de alcool, băuturi energizante și alte substanțe cu efect nociv, au identificat un minor de 15 ani aflat într-o stare foarte gravă, ca urmare a consumului excesiv de alcool. Tânărului i se făcuse rău, fiind în imposibilitatea de a se deplasa, motiv pentru care a fost solicitat de urgență un echipaj de ambulanță pentru transport la spital, iar părinții au fost anunțați imediat.

1 din 7 - +

„Acest caz reprezintă un semnal de alarmă serios privind riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții. Facem un apel ferm către părinți să acorde o atenție sporită activităților minorilor și către administratorii localurilor să respecte strict legea și să refuze servirea minorilor cu alcool sau băuturi energizante”, spun reprezentanții Poliției Locale Baia Mare.

Echipajele Poliției Locale au mai acordat sprijin ISU pentru deblocarea zonei și curățarea carosabilului în urma unui accident rutier și au răspuns unor apeluri de tulburare a liniștii publice.