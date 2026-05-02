„Și când covorul s-a desfăcut, povestea a și început!” – așa a debutat activitatea desfășurată pe 30 aprilie la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, sub coordonarea directorului prof. Anamaria Mihaela Tănase.

Elevii claselor pregătitoare A, B, C și D au avut parte de o experiență inedită, în cadrul căreia bibliotecara Paula Roman, de la Compartimentul Împrumut carte pentru copii, a adus povestea „Ridichea uriașă” direct în sala de clasă, cu ajutorul covorului povestitor.

Activitatea s-a desfășurat alături de cadrele didactice Maria Iuga, Cosmina Săsăran, Ovidiu Pante și Adriana Halas și le-a transmis celor mici un mesaj important despre cooperare, ajutor reciproc și importanța lucrului în echipă, mai ales atunci când sarcinile nu pot fi duse la bun sfârșit individual.

Întâlnirea a continuat cu o lectură interactivă din volumul „Ghici ce se ascunde aici! Flori”, transformând ora de poveste într-o activitate plină de curiozitate, descoperire și bucurie.