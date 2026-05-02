Seminariștii din Baia Mare au participat luni la o activitate în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane desfășurată de Federația Filantropia în Patriarhia Română.

Manifestarea a avut loc într-o sală de evenimente din oraș, unde elevii au prezentat scenete și cântece, pregătite cu profesorii școlii prin care au transmis mesajul „Protejează-te și spune NU Traficului de persoane!”.

Elevii Seminarului Teologic din Baia Mare sunt câștigătorii concursului de realizare a afișului oficial și a stickerului proiectului, afiș care va fi expus în spații publice și care se adresează publicului larg.

Scopul proiectului este creșterea nivelului de cunoaștere și conștientizare privind traficul de persoane în rândul elevilor de clasa a X-a din seminariile teologice, al profesorilor, autorităților locale și comunităților, pentru consolidarea capacității de prevenire în 10 dintre cele mai vulnerabile județe din România.

Astfel de activități au fost organizate și în școlile teologice din Suceava, Prahova și Târgu Jiu.

