Sâmbătă, 31 ianuarie 2025, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, care a analizat întreaga activitate a eparhiei pe anul 2025, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educațional, canonico-juridic și monahal.

„Astăzi, 31 ianuarie, a fost convocată Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului pentru o întâlnire anuală de bilanț. Cei 30 de membri ai Adunării Eparhiale, clerici și mireni, au răspuns cu bucurie chemării noastre ca să asculte rapoartele de activitate prezentate de responsabilii, coordonatorii sau consilierii sectoarelor din administrația eparhială”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Consilierii preiau datele de la protopopiate, le centralizează și le prezintă Adunării Eparhiale, care este organism deliberativ. Aprobă bugetul eparhial propus sau îl amendează, după caz, și toate hotărârile importante care revin acestui organism în cadrul fiecărei eparhii. Sigur că, la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, cel mai important eveniment a fost cel al sfințirii picturii catedralei în mozaic, picturii în mozaic a Catedralei Naționale cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române. A fost un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut și conducătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, dar și noi, la rândul nostru, l-am făcut lui Dumnezeu, Sfântului Apostol Andrei, care este apostolul românilor și eroilor neamului nostru românesc din toate timpurile și din toate locurile. Bilanțul eparhial pe anul 2025 este unul lucrător. S-a lucrat foarte mult în protopopiate, la parohii și mănăstiri, și din puținul celor mulți s-au adunat suficiente fonduri ca să intervenim în viața a 36 de familii. S-au construit 3 case din nou și au fost reparate în diferite feluri, 33 de case. În total, 1.400.000 de euro au fost adunați din puținul celor mulți și, cu ajutorul colectelor, al preoților, a asociațiilor care funcționează cu binecuvântarea ierarhului locului și al sfintelor noastre mănăstiri. S-au redistribuit acești bani în funcție de nevoile care au apărut pe parcursul unui an. Noi știm că cea mai eficientă pastorație, ieri, azi și în veci, este pastorația acolo unde este abandon, unde este singurătate, unde este suferință și boală și nedreptate socială. Acolo trebuie să fie prezent preotul Bisericii lui Hristos.

De asemenea, ne-am bucurat să aflăm de la sectorul teologic-educațional și activități cu tineretul, că au fost 140 de tabere, la care au participat peste 8.000 de tineri și 1.100 de voluntari. Este o activitate foarte dinamică aceasta și cea mai eficientă. Taberele sunt, pot să spun cu convingere, mai importante decât reuniunile solemne cu tinerii la nivel regional sau național, care țin o zi sau două, dar care nu au un impact atât de mare ca taberele cu 50 sau cel mult 100 de copii, coordonate de preoți, care adună mai multe parohii și organizează o tabără cu un program prestabilit și care are mult mai mare importanță pentru tineri, pentru că, pe de-o parte, sunt mai puțini, pe de alta parte, sunt mai aproape de păstori și de voluntarii care ajută preoții în organizarea taberelor.

Catedrala noastră episcopală continuă lucrările de finisaje. Sigur că merg mai greu, pentru că fondurile sunt puține, dar mergem cu Dumnezeu înainte și, într-un orizont de timp de cel mult cinci ani de zile, credem că va fi terminat și exteriorul și pictura interioară. Este un spațiu foarte mare de pictură, pictură în tehnica fresco și pictură continuă și sperăm să iasă o lucrare minunată, care să fie o încununare a două mii de ani de creștinism a poporului român și a Maramureșului și Sătmarului, pentru că catedrala este mama tuturor bisericilor sau regina bisericilor din eparhie. Ne bucurăm că părinții bisericii, preoții și mănăstirile înțeleg să contribuie la lucrările catedrale, fiecare cu posibilitățile și partea lor, atâta cât pot și cât doresc, ca împreună să desăvârșim această lucrare atât de importantă. N-am avut voie să ne construim catedrale, pentru că, mai ales noi, în Transilvania, 900 de ani spre 1000 de ani am fost sub alte stăpânii și n-am avut voie să ne construim catedrale. A venit libertatea și demnitatea poporului român și am pornit această lucrare, care, după ce se va termina, ne vom ocupa mai mult de cei bătrâni și singuri și ne vom ocupa de îngrijirea bătrânilor, deci și de educația tinerilor. Avem proiectul cu Spitalul de Îngrijiri Paliative, care este în fază avansată, însă n-am obținut încă finanțare. Încercăm în mai multe părți, inclusiv prin fonduri europene. Spitalul are o valoare de 30 de milioane de euro, în final, ceea ce nu este o sumă foarte mare pentru un spital care va avea în final 124 de paturi. Am obținut fonduri europene pentru un proiect de centru social de îngrijiri paliative la Satul Nou de Jos, care va avea 36 de paturi și care deja a început finanțarea și se vor derula lucrările. Iată, pe lângă activitățile pastoral-misionare, cultural-teologice și social-filantropice, sunt câteva obiective concrete. Generic vorbind, aceasta este activitatea Bisericii Ortodoxe și a fiecărei eparhii în parte, pe sectoare de activitate.

Avem bucuria să constatăm că bisericile noastre sunt pline de credincioși. Sigur că ne îngrijorează și ne îndurerează procesul de pierdere a numărului de credincioși din cauza deceselor. Din raportul de activitate anual al sectorului administrativ, rezultă că am avut 3.500 de botezuri și 4.500 de înmormântări. Deci aici este deficitul de natalitate, care, sigur că este îngrijorător. N-a fost mai mare decât în anii trecuți, se menține în același fel, dar este un proces la care trebuie să lucrăm atât cât se poate, motivând familiile, ajutându-le și îngrijindu-ne de copiii care nu au suficiente resurse. De altfel, în cadrul sectorului teologic și activități cu tinerii există proiectele foarte importante pe care le desfășurăm: „Construiește o casă, zidește suflete”, „Ghiozdanul micului creștin”, „Îmbracă un copil de sărbători”. Sunt proiecte pe care le derulăm și care vin în întâmpinarea familiilor în dificultate și a copiilor care nu au posibilități materiale suficiente ca să se pregătească pentru școală și viață. Dăm slavă Lui Dumnezeu, corectăm și împlinim ceea ce mai trebuie și mulțumim membrilor Adunării Eparhiale, clerici și mireni, că au participat nu doar cu prezența fizică, ci și cu interesul lor. Ei sunt cei care duc mai departe mesajul eparhial în teritoriu, la unitățile parohiale, la parohii, la mănăstiri sau în instituțiile în care lucrează. Ei sunt mărturisitori, de fapt, ai lucrării Bisericii noastre Ortodoxe. Mulțumim părinților consilieri pentru toată activitatea din anul ce a trecut și-i felicităm pentru prezentarea rapoartelor și încercăm să lucrăm spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Noastre Ortodoxe strămoșești. Slava lui Dumnezeu pentru toate!”

Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii oficiate de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, urmată de slujba de Te-Deum, după care Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a condus ședința Consiliului Eparhial Plenar, iar apoi s-au desfășurat lucrările în plen în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

Adunarea de anul acesta s-a desfășurat sub aureola împlinirii unui secol de la înființarea Patriarhiei Române, în 1925, întreg anul fiind declarat ca Anul Centenarului Patriarhiei Române pe întreg cuprinsul acesteia.

Din rapoartele prezentate de consilierii și inspectorii de resort, vă aducem spre știință următoarele câteva lucruri importante.

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde județele Maramureș și Satu Mare, are un număr de 471.634 de credincioși, 319.138 în Maramureș și 152.496 în Satu Mare, care sunt arondați la 83 de parohii urbane și 382 de parohii rurale, cu 28 de filii, deservite de 612 clerici și 18 preoți caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituții ce aparțin de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viață monahală în 30 de mănăstiri și 11 schituri, în care viețuiesc 185 de monahi și monahii, precum și ucenici.

În cadrul editurii Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și prin intermediul echipei din cadrul Redacției „Graiul Bisericii Noastre” sunt publicate cărți religioase care valorifică potențialul cultural-teologic și istoric-bisericesc din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului: volume de studii care vizează tematica omagială sau comemorativă a fiecărui an calendaristic, lucrări de istorie bisericească, monografii de biserici și mănăstiri, albume și studii de artă bisericească, lucrările ale unor simpozioane de teologie.

În plan cultural, amintim apariția, în editura eparhială sau în alte edituri, a mai multe titluri de cărți. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut șapte titluri de reviste eparhiale, teologice și parohiale și un supliment de spiritualitate ortodoxă în colaborare cu săptămânalul ”Gazeta de Maramureș”.

La data de 1 octombrie 2025, conform deciziei Permanenței Eparhiale, Sectorul Cultural și Comunicații Media a fost predat de către Părintele Ionuț Todorca și preluat de Părintele Arhid. Vlad Verdeș, în noua calitate de consilier cultural.

În cadrul conferințelor preoțești de vară s-a dezbătut tema tema „Aniversarea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic și importanța lui pentru Biserica Ortodoxă azi”, susținută de Părintele Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, iar în cea de toamnă s-a intitulat referatul „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX-lea între realități ecleziale și constrângeri sociale”, susținută de Părintele Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei.

Concertele de pricesne și cântări bisericești au fost susținute cu ocazia Rusaliilor, la 10 ani de existență a Grupului „Theologos”, în concertul tradițional de la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” Baia Mare, al celor mai bune coruri din Episcopie în cadrul manifestării „Domnul pe pământ” de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, concertul „Sus la poarta Raiului”, organizat de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” în 21 decembrie 2025, urmate de concertele de colinde de pe cuprinsul Eparhiei: la Sighetu Marmației, la Satu Mare, în alte orașe și chiar în comune mai mari.

De o importanță deosebită au fost simpozioanele și conferințele, precum simpozionul din luna mai „Eroii de lângă noi – 80 de ani de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial” , proiect coordonat de Acad. Emil Burzo din Cluj-Napoca, desfășurat în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare și în Sighetu Marmației, la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

În activitatea culturală a Episcopiei se înscriu și participări ale ierarhilor la concerte și lansări de cărți, la alte evenimente culturale de anvergură eparhială sau națională.

În Editura Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au apărut volumul „Lumină din viața Maicii Domnului și din viața Sfinților Mărturisitori ai lui Hristos”, al Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, „Actualitatea propovăduirii apostolice. Repere misionare ortodoxe în societatea românească contemporană”, de Părintele Arhim. Dr. Casian Filip, Agenda „Justinian Arhiepiscopul” 2026, distribuită preoților, Monografia-album a Mănăstirii din Lăpușul Românesc, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, elaborată de Părintele Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh, revista Episcopiei „Graiul Bisericii Noastre”, cu apariție de la înființarea Eparhiei până în prezent, și revista de teologie „Ortodoxia Maramureșeană”, cu apariție anuală, „Viața, Slujba și Acatistul Sfântului Iosif Mărturisitorul”, în Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, alături de reviste editate de parohii: „Biserica străbună”, la Ieud, sau „Buna Vestire”, în parohia omonimă din Baia Mare.

Prin Departamentul Comunicații Media-online, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului activează în social-media prin paginile oficiale create în scopul informării și transmiterii mesajului creștin.

Se remarcă în sector activitatea Media online, de mare promptitudine și seriozitate, coordonată de Părintele director Adrian Dobreanu, care a lansat către public mai multe proiecte eparhiale de succes: Proiectul Eparhial Artistic „Mihai Eminescu – poet român al rugăciunii și meditației”, Proiectul Eparhial Muzical „Rugăciune și cântare în Postul Mare”, Proiectul Eparhial „Icoana Maicii Domnului în casa omului”, Proiectul Eparhial „Scrisoare către bunicii mei”, Proiectul Eparhial de tip Giveaway „Ziua Mondială a Bibliei”, rubricile de pe Facebook, des citite, ca „Sinaxarul” și „Înțelepciunea zilei”, toate de mare succes pentru internauți. Știrile la zi se postează de Părintele Adrian Dobreanu cu mare rapiditate, încât informația pentru cititori beneficiază de o celeritate deosebită.

Pagina Oficială de Facebook, cu peste 145.883 de urmăritori și peste 75.000 de aprecieri, este în continuă creștere, impactul postărilor de conținut se încadrează ca medie între 4.000.000 – 5.000.000 de vizualizări pe lună; cele mai multe vizualizări au fost în lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026, cu peste 8.300.000 de vizualizări de conținut. Pagina Oficială de Instagram are 8.078 de urmăritori și 3.181 de postări, per total, cu o creștere a urmăritorilor și interacțiunilor, Pagina Oficială de Twitter (X), cu peste 993 de urmăritori și peste 3.701 de tweet-eruri, Canalul Oficial de YouTube, cu 1.364 subscriberi (abonați), cu o creștere de 15 % față de anul precedent; 401 postări de videoclipuri până în prezent, ce însumează peste 100.000 de vizualizări ale Canalului, cu o creștere de 10 % față de anul precedent. Canalul Oficial de TikTok are 3.752 urmăritori, 214 de videoclipuri (interviuri pentru Trinitas TV etc.) și peste 56.488 de aprecieri ale videoclipurilor, aproape dublu față de anul precedent.

Alte activități importante ale sectorului cultural sunt apariția calendarelor eparhiale, lansarea ediției în engleză a ”Jurnalului Fericirii” în SUA și Anglia, participarea la evenimente culturale de diferite tipuri, expoziții, lansări de cărți, concursuri etc.

În sectorul patrimoniu sacru și pictură bisericească, în anul 2025 au fost trimise spre soluționare și aprobare la Comisia de Pictură Bisericească 29 de solicitări cu privire la executarea lucrărilor de pictură bisericească în condiții regulamentare.

Au fost trimise în anul 2025 pentru avizare către Comisia de Pictură Bisericească (CPB) 7 proiecte de pictură, conform Regulamentului CPB (proiect – deviz și caiet de sarcini); au fost trimise spre adjudecare 7 dosare lucrări de pictură din nou; aAu fost avizate 8 contracte; au fost efectuate 3 recepții de finalizare a lucrărilor de pictură; au fost trimise 4 solicitări pe probleme diverse. Din documentațiile trimise spre aprobare la CPB au fost avizate 7 proiecte-devize pentru pictură din nou.

Se desfășoară în prezent 30 șantiere de pictură bisericească în conformitate cu Regulamentul CPB.

Au fost înștiințate în permanență protopopiatele și parohiile din subordinea lor că, în conformitate cu Regulamentul CPB, nu se mai admite efectuarea lucrărilor de pictură cu pictori neautorizați și nu se mai săvârșesc sfințiri de biserici nou pictate fără efectuarea în prealabil a recepției de finalizare a lucrărilor, drept pentru care nu se mai încep șantiere de pictură fără documentația aferentă.

În anul 2025 nu au existat șantiere de pictură cu pictori neautorizați.

Situația patrimoniului imobil conformă cu lista monumentelor istorice stabilită de Ministerul Culturii și Cultelor, în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, cuprinde: un total de 157 de unități, în județul Maramureș – 116 unități, din care de categoria A – 65, dintre care 7 sunt incluse în patrimoniul UNESCO, de categoria B – 51, iar în județul Satu Mare sunt 41 de unități de categoria B.

Pe cuprinsul Eparhiei noastre avem 5 muzee și colecții bisericești: Muzeul eparhial, Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Sighetu Marmației, Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Scărișoara Nouă.

La propunerea și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, a fost pictată Icoana Anului omagial, realizată de pictorul bisericesc Gabriel Solomon.

În sectorul social-filantropic, anul 2025 ne-a oferit prilejul să ducem mai departe purtarea noastră de grijă față de semenii noștri aflați în situații sociale precare și să ne manifestăm faptele milei creștine, întăriți în convingerea că orice act de milostenie făcut către unul dintre semenii noștri este primit și răsplătit de Dumnezeu.

Principalele domenii de implicare ale Sectorului includ: sprijinirea persoanelor vulnerabile, organizarea de centre de zi, distribuirea de alimente și îmbrăcăminte – inițierea de campanii de colectare și donații, sprijinirea bolnavilor și a persoanelor aflate în spitale sau centre de îngrijire, proiecte educaționale și de integrare socială, activități de prevenire și educație socială, coordonarea și îndrumarea protopopiatelor, parohiilor, centrelor rezidențiale și de zi, precum și a asociațiilor filantropice care desfășoară activități în cuprinsul eparhiei.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului desfășoară, prin protopopiate și parohii, în fiecare an, proiecte sociale cu caracter permanent: „Construiește o casă, zidește suflete” despre construirea anual a unei case în fiecare protopopiat pentru sprijinirea familiilor afectate de calamități naturale ori ale celor cu mulți copii, afectate de sărăcie și lipsite de resurse. Costul total al proiectului pe cele 8 protopopiate este de 1.319.758 RON, la care se adaugă 80.000 Euro – casa de la Merișor; prin proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin” au fost oferite rechizite școlare, ghiozdane și îmbrăcăminte în valoare de 210.699 RON pentru 1.395 de elevi. „Îmbracă un copil de Praznicul Învierii Domnului” prin care au beneficiat de îmbrăcăminte și alimente un număr de 1.927 copii, toate acestea în valoare de 336.083 RON; prin proiectul „Oferă un dar de Sărbătorile Nașterii Domnului” s-au acordat cadouri în alimente și haine de 715.278 RON pentru 12.115 de beneficiari.

De toate activitățile și proiectele desfășurate de Episcopia Maramureșului și Sătmarului au beneficiat 41.307 persoane, iar totalul tuturor activităților sectorului social-filantropic însumează 6.785.309,62 RON (1.357.061 EURO).

În ce privește activitatea catehetică din Eparhie, în anul calendaristic 2025 au avut loc 138 de tabere și scoli de vară, în care au luat parte 8.890 de tineri participanți.

În cursul anului 2025 au fost săvârșite următoarele servicii religioase în Eparhia noastră: Botezuri – 1.283 în mediul rural și 1.893 în mediul rural, în total 3.176; Cununii – 529 în mediul urban și 1.036 în mediul rural; înmormântări – 1.499 în mediul urban și 3.085 în mediul rural. Scăderea demografică raportat la numărul de înmormântări și numărul de nașteri este cu 1.408 mai puține botezuri decât înmormântări.

În anul 2025, de sărbătoarea Învierii Domnului, a fost adusă pentru a șaisprezecea oară Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin bunăvoința domnului ing. Mircea Leţiu, fost membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei noastre și al Adunării Naționale Bisericești.

La toate acestea, adăugăm participarea ierarhilor noștri la slujbele de târnosire și resfinţire de biserici, săvârșite de Preasfințitul Părinte Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, precum și participarea la diferite manifestări cultural-religioase. Pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei noastre se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de prețuire către preoții, monahii și credincioșii Bisericii noastre strămoșești.