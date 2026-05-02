Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, joi, aprobarea prin ordinul nr. 3.716/2026 a unui nou set de 320 de programe şcolare pentru învăţământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe şcolare deja aprobate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Ministerul Educaţiei, cele 320 de programe şcolare (trimise deja pentru publicare în Monitorul Oficial) vizează mai multe categorii.

A. Programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) şi/sau în curriculumul de specialitate (CS) din aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, respectiv aria tehnologii

Au fost aprobate 10 programe şcolare pentru:

Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile şi calificările;

Matematică aplicată: în ştiinţe sociale (profil umanist); în arhitectură (profil artistic);

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), trunchi comun, clasele a X-a – a XII-a, pentru toate filierele.

B. Programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) şi în curriculumul de specialitate (CS) – studiul unei limbi moderne în regim intensiv

În cadrul acestui grupaj au fost aprobate 3 programe şcolare pentru studiul limbilor moderne L1 şi L2, în regim intensiv, după cum urmează:

limba chineză;

limba engleză;

limba franceză;

limba italiană;

limba portugheză;

limba spaniolă;

limba rusă;

limba turcă.

C. Programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocaţională, profilul teologic, toate specializările

Au fost aprobate 170 de programe şcolare pentru discipline obligatorii din curriculumul de specialitate pentru profilul teologic, pentru toate cultele recunoscute:

Ortodox;

Romano-Catolic (limba română şi limba maghiară);

Greco-Catolic;

Reformat;

Baptist;

Penticostal;

Adventist de Ziua a Şaptea;

Musulman;

Unitarian.

Programele vizează discipline teologice, istorice, artistice, muzicale, precum şi discipline aplicative şi de practică de specialitate.

D. Programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) şi în curriculumul de specialitate (CS) pentru învăţământul în limba minorităţilor naţionale

Au fost aprobate 32 de programe şcolare pentru limba şi literatura maternă, precum şi pentru discipline de tip gramatică aplicată, destinate învăţământului liceal, pentru trunchiul comun (TC) şi/sau curriculumul de specialitate (CS), după caz, în următoarele limbi:

limba maghiară maternă;

limba germană maternă;

limba ucraineană maternă;

limba slovacă maternă;

limba sârbă maternă;

limba croată maternă;

limba cehă maternă;

limba polonă maternă;

limba rusă maternă;

limba italiană maternă;

limba turcă maternă;

limba rromani maternă;

limba bulgară maternă;

limba neogreacă maternă.

Programele vizează atât şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi şcolile şi clasele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională.

E. Programe şcolare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculumul de specialitate (CS), filiera vocaţională, profil artistic

În acest grupaj, au fost aprobate 105 programe şcolare pentru filiera vocaţională, profilul artistic, destinate curriculumului de specialitate, pentru toate specializările.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparenţă instituţională care vor completa necesarul de programe şcolare pentru învăţământul liceal.