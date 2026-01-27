Totul a început discret, departe de România. În Spania, doi bărbați de 36 și 37 de ani puneau la punct un mecanism: achiziționau canabis în cantități mari și le trimiteau spre România, ascunse în colete aparent obișnuite, folosind firme de curierat.

În țară, marfa nu rămânea mult timp pe loc. Respectivii deveniseră sursa principală pentru un alt bărbat, care, alături de un tânăr, de 20 de ani, se ocupa de distribuția drogurilor. Vânzările mergeau…



Planul s-a destrămat când polițiștii din Vrancea au strâns suficiente probe. Ieri, unul dintre principalii suspecți, bărbatul de 36 de ani, a fost prins în flagrant delict. În autoturismul său se aflau două colete care ascundeau aproximativ 15 kilograme de canabis.Au urmat perchezițiile, 12 la număr, în județul Vrancea și în municipiul București.S-au găsit: substanțe interzise, inclusiv aproximativ un kilogram de substanță cristalină și 30 de grame de amfetamină, grindere, cântare electronice, țigarete artizanale, instrumente pentru consum, dar și sume de bani în lei, euro și dolari, iar un autoturism a fost pus sub sechestru.Patru persoane au fost arestate preventiv, iar față de o a cincea a fost dispus control judiciar.