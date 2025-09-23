La data de 22 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 12.00, polițiștii orașului Cavnic și ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au format echipă cu cei ai Serviciul Criminalistic și partenerul de nădejde, Dovah.

Având ca scop prevenirea faptelor ilegale și luarea măsurilor ce se impun față de persoanele care ar putea pune în pericol siguranța, polițiștii au oprit pentru verificări aproape 40 de autovehicule. Aproape jumătate dintre conducătorii auto verificați au fost testați cu aparatul etilotest.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Totodată, a fost reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.