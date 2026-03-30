Municipiul Sighetu Marmației găzduiește un concert jubiliar dedicat aniversării a 700 de ani de atestare documentară, eveniment ce va avea loc în prezența unor invitați speciali din Danemarca.

Concertul este programat pentru miercuri, 1 aprilie, de la ora 18:00, în Sala „Monica Chifor” a Școala cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu Marmației. Pe scenă vor urca elevii de la Skive Musikskole, care vor oferi publicului un program muzical special.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate jubileului orașului și este organizat cu sprijinul Primăriei Sighetu Marmației, al partenerilor culturali și al colaboratorilor internaționali.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe iubitorii de muzică să participe la acest moment aniversar, ce îmbină spiritul cultural local cu schimbul artistic internațional.