Duminica Sfintei Cruci este o sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Aceasta pică în fiecare an în a treia duminică din Postul Paștelui. În 2026, Duminica Sfintei Cruci este prăznuită în 15 martie.

Rostul și înțelesul duhovnicesc al prăznuirii stă în faptul că fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm Crucea, nu doar în această perioadă, ci pe parcursul întregii vieți, răstignind orice păcat din inima noastră, pentru a ne face vrednici să Îl primim, cu bucurie, pe Hristos Cel Înviat din morți.

În Duminica Sfintei Cruci se va oficia Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar pericopa citită va fi din Evanghelia după Marcu, în care Hristos vorbește despre lepădarea de sine și urmarea Lui.

În această duminică, la finalul Utreniei, se face scoaterea Sfintei Cruci din Sfântul Altar. Aceasta amintește de ceremonia de odinioară, care avea loc la Ierusalim și apoi la Constantinopol, în Vinerea Patimilor.

Crucea este purtată în procesiune, asemenea Darurilor înainte sfințite, iar slujba începe cu o parafrază a cântării de la intrarea Sfintelor Daruri din Liturghia Darurilor înainte sfințite