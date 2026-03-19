O misiune de salvare desfășurată în Munții Maramureșului, în zona Valea Repedea, s-a încheiat tragic, după ce un tânăr ucrainean de 28 de ani a fost găsit decedat de echipele de intervenție.

Alarma a fost dată miercuri după-masa, când autoritățile au fost informate că bărbatul se află imobilizat, la aproximativ 100 de metri de frontieră, pe teritoriul României, prezentând o stare gravă de slăbiciune și risc de hipotermie.

Salvatorii din cadrul Salvamont Maramureș, alături de polițiștii de frontieră din Poienile de sub Munte, au intervenit de urgență, însă condițiile dificile din teren, zăpada și temperaturile scăzute au îngreunat misiunea.

Din păcate, eforturile echipelor nu au mai putut salva viața tânărului. Trupul neînsuflețit urmează să fie coborât de pe munte, iar cazul a fost preluat de criminaliști pentru stabilirea exactă a circumstanțelor decesului.

Tragedia scoate din nou în evidență pericolele majore ale muntelui, mai ales atunci când acesta este parcurs fără echipament adecvat și fără pregătire.