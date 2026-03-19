Motorina, în special sortimentele premium, a trecut pragul de 10 lei pe litru în rețeaua OMV, după ce distribuitorul de carburanţi a decis să majoreze peste noapte prețurile. Astfel, dieselul s-a scumpit cu 15 bani/l, iar benzina cu 10 bani/l.

Această evoluție vine într-un context tensionat pe piața internațională a energiei. Cotația petrolului Brent a urcat miercuri până la aproximativ 110 dolari/baril, după atacuri asupra unor infrastructuri energetice din Iran, Qatar și Arabia Saudită. În aceste condiții, prețurile actuale ar putea fi doar o etapă intermediară, mai ales că România depinde semnificativ de importurile de motorină.

În prezent, în stațiile OMV din București, motorina premium a ajuns la circa 10,09–10,1 lei/l, iar benzina la aproximativ 9,63 lei/l. Dieselul standard rămâne sub pragul de 10 lei, situându-se în jur de 9,54 lei/l, însă specialiștii avertizează că depășirea acestui nivel este iminentă, scrie Profit.ro.

Situația contrastează cu declarațiile din urmă cu două săptămâni ale ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care respingea scenariul unor prețuri de 10 lei/l, catalogându-l drept nefondat. Între timp, realitatea din piață s-a schimbat rapid.

În rețeaua Petrom, prețurile sunt ușor mai mici: motorina standard se vinde cu aproximativ 9,38–9,41 lei/l, iar cea premium cu 9,80–9,83 lei/l. Benzina standard este între 8,79 și 8,81 lei/l, iar cea premium între 9,38 și 9,40 lei/l. Alte companii precum Lukoil, Rompetrol, MOL sau SOCAR sunt așteptate să ajusteze la rândul lor tarifele, scrie Profit.ro.

De la debutul conflictului din Iran, motorina s-a scumpit cu peste 1 leu/l în stațiile Petrom și OMV, în timp ce benzina a înregistrat creșteri mai moderate. Diferența este explicată de faptul că România importă o parte importantă din necesarul de motorină, în timp ce la benzină este exportator net.

Autoritățile iau în calcul intervenții pentru limitarea scumpirilor, însă opțiunile sunt limitate. O plafonare administrativă ar putea duce la penurie, astfel că soluțiile discutate vizează reducerea taxelor sau scheme de compensare, similare celor din perioada pandemiei.