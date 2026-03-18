O misiune de salvare contracronometru este în desfășurare în Maramureș, în zona Valea Repedea, după ce un cetățean ucrainean a fost găsit în stare critică în apropierea frontierei româno-ucrainene.

În jurul orei 17:00, Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte a reținut victima la baza muntelui. Bărbatul se afla la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului românesc și prezenta slăbiciune extremă, cu un picior umflat, devenind complet imobilizat. Însoțitorul său a improvizat un „pat” din cetină pentru a-l proteja de hipotermie și de contactul direct cu zăpada.

Echipa Salvamont Maramureș a pornit imediat în teren, urmând să se întâlnească pe traseu cu polițiștii de frontieră pentru eficientizarea intervenției. Misiunea este deosebit de dificilă din cauza terenului accidentat, stratului de zăpadă și scăderii temperaturilor odată cu lăsarea serii.

Salvamontiștii lucrează contracronometru pentru a extrage victima înainte ca starea medicală să se agraveze și hipotermia să pună viața în pericol. Autoritățile locale vor oferi actualizări pe măsură ce intervenția progresează și starea victimei este evaluată.