Compartimentul „Multiculturalia” al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare propune cititorilor romanul „Ascensiunea lui David Levinsky” de Abraham Cahan, una dintre primele lucrări literare care surprind experiența imigranților evrei americani de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Romanul urmărește parcursul unui tânăr evreu sărac, fost student talmudic, care ajunge în Statele Unite și reușește să se transforme într-un prosper producător de confecții din New York. Deși atinge succesul financiar și devine milionar, David Levinsky rămâne un personaj profund neîmplinit, marcat de singurătate și de nostalgia trecutului.

Prin această poveste realistă, autorul explorează costul emoțional și moral al „Visului American”, punând în lumină ideea că prosperitatea materială nu garantează fericirea. Romanul devine astfel o reflecție asupra identității, sacrificiului și prețului succesului într-o lume a oportunităților, dar și a pierderilor sufletești.