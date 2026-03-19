Miercuri, 18 martie, în jurul orei 16.20, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Verificările preliminare efectuate se polițiști la fața locului au relevat că un autoturism, condus de un bărbat de 61 de ani a surprins și accidentat o femeie de 59 de ani, care ar fi fost angajată în traversarea neregulamentară a străzii.

În urma accidentului, femeia a suferit leziuni corporale, astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât bărbatul, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.