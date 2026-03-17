Polițiștii din Seini, împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat pe 16 martie o acțiune comună pentru creșterea siguranței rutiere și depistarea neregulilor din trafic.

În cadrul controalelor, au fost oprite și verificate 14 autoturisme. Pentru abaterile constatate de la legislația rutieră, polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale.

Totodată, o sancțiune a fost aplicată în baza legislației privind asigurarea obligatorie auto, fiind dispuse măsuri suplimentare: reținerea certificatului de înmatriculare și a unui set de plăcuțe de înmatriculare.

De asemenea, în cazul a șase autoturisme, polițiștii au decis reținerea certificatelor de înmatriculare până la remedierea problemelor constatate.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma acțiunii depășește 2.600 de lei, iar astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru a descuraja abaterile și a crește siguranța pe drumurile publice.