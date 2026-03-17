La 15 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea unui tânăr de 22 de ani pentru trafic de persoane.

În aceeași cauză, un bărbat de 34 de ani este cercetat sub arest preventiv pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, iar un altul de 26 de ani, aflat sub control judiciar, pentru proxenetism.

Investigațiile arată că, între 2020 și 2025, inculpatul de 34 de ani a recrutat victime, atât minore (14-16 ani) cât și majore, folosind metoda „lover boy”. Acestea erau adăpostite în apartamente din Frankfurt și alte localități, fiind obligate la prostituție, sub supraveghere strictă și cu furnizarea de droguri precum cocaina și „cristal” pentru a le menține dependența.

De asemenea, o victimă majoră, inițial recrutată de tânărul de 22 de ani, a fost preluată de inculpatul de 34 de ani și transportată în mai multe locații din Germania, fiind obligată la prostituție în hoteluri și apartamente. O altă victimă majoră, aflată într-o relație cu bărbatul de 26 de ani, a fost facilitată să practice prostituția de ambii inculpați, care au obținut câștiguri din activitatea infracțională.

Ieri, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a tânărului de 22 de ani și prelungirea arestării pentru inculpatul de 34 de ani. Operațiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și cu sprijinul structurilor din Târgu-Mureș, Ploiești, Beica de Sus și Gruparea de Jandarmi Mobilă Mureș.

Se precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.