Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că din această seară se vor deplasa 10 transporturi agabaritice pe următoarele trasee:

PTF Nădlac II – A1 – A11 – DN7 – A1 – A10 – A3 – DEX 4 – DN 1- DN 1C – DN 17 – DN 17C – DN 17 – DN 2 – DN 28 – DN 24B – PTF Albița; 3 transporturi formate din câte un camion cu mase de 95 – 102 tone;

PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – PTF Vama Veche; un transport format dintr-un camion cu masa de 89 tone;

Șelimbăr, Sibiu – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – PTF Nădlac II; un transport format dintr-un camion cu masa de 142 tone;

PTF Nădlac II – A1 – A6 – DN 6 – DN 66 – DN 6 – DN 65F – DEX 12 – A1 – DN 61 – DN 7 – DN 72 – DJ 101P – DJ 101A – Mănești, Prahova; un transport format dintr-un camion cu masa de 104 tone;

Chitila – DN 72A – DN 72 – DN 72A – DN 71 – DN 7 – șantier A0; 3 transporturi formate din câte un camion cu lungimea de 43 metri și mase de 82 tone;

Negoiești, Prahova – DN 1A – DN 1 – DN 72 – DN 7 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DC 13 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – Cornetu, Vâlcea; un transport format din 3 camioane cu mase de 84 – 86 tone.

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum!