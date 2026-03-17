Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că din această seară se vor deplasa 10 transporturi agabaritice pe următoarele trasee:
PTF Nădlac II – A1 – A11 – DN7 – A1 – A10 – A3 – DEX 4 – DN 1- DN 1C – DN 17 – DN 17C – DN 17 – DN 2 – DN 28 – DN 24B – PTF Albița; 3 transporturi formate din câte un camion cu mase de 95 – 102 tone;
PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – PTF Vama Veche; un transport format dintr-un camion cu masa de 89 tone;
Șelimbăr, Sibiu – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – PTF Nădlac II; un transport format dintr-un camion cu masa de 142 tone;
PTF Nădlac II – A1 – A6 – DN 6 – DN 66 – DN 6 – DN 65F – DEX 12 – A1 – DN 61 – DN 7 – DN 72 – DJ 101P – DJ 101A – Mănești, Prahova; un transport format dintr-un camion cu masa de 104 tone;
Chitila – DN 72A – DN 72 – DN 72A – DN 71 – DN 7 – șantier A0; 3 transporturi formate din câte un camion cu lungimea de 43 metri și mase de 82 tone;
Negoiești, Prahova – DN 1A – DN 1 – DN 72 – DN 7 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DC 13 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – Cornetu, Vâlcea; un transport format din 3 camioane cu mase de 84 – 86 tone.
Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.
Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum!
Lasă un răspuns