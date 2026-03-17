Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul privind calendarul de înscriere la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026–2027.

Etapa de reînscrieri este destinată copiilor care frecventează deja o creșă sau grădiniță, părinții exprimându-și opțiunea de a continua în aceeași unitate și în anul următor. Locurile disponibile pentru noii înscriși vor fi cele rămase libere după această etapă.

Autoritățile reamintesc că grupele mijlocie și mare fac parte din învățământul obligatoriu, iar înscrierea va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Proiectul poate fi consultat online, iar cei interesați pot transmite propuneri și observații pe adresa de e-mail dedicată. Forma finală a documentului va fi stabilită după analizarea feedbackului primit și după dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.