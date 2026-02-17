Prima eclipsă de Soare din acest an, una de tip inelar, a avut loc astăzi, însă nu a fost vizibilă din România, nici din alte țări europene sau din America de Nord. Fenomenul a putut fi observat doar din anumite regiuni ale globului, astfel că pentru majoritatea pasionaților de astronomie din Europa a rămas un eveniment urmărit de la distanță.

La Planetariul Baia Mare, publicul a avut totuși ocazia să vadă eclipsa în condiții excelente. Evenimentul a fost transmis în timp real pe sistemul Promethean, cu ajutorul aplicației Stellarium, și a fost, de asemenea, simulat în cupola planetariului, oferind o experiență vizuală completă.

Cei prezenți au putut urmări formarea spectaculosului „inel de foc”, efectul specific eclipselor inelare, atunci când Luna acoperă centrul discului solar, lăsând vizibil un cerc luminos la margine.

Următorul eveniment astronomic important este așteptat pe 12 august 2026, când un nou fenomen spectaculos ar putea fi vizibil și din România, dacă vremea va fi favorabilă.

Până atunci, mesajul rămâne simplu: să fie senin pe 12 august 2026 – iar noi să fim sănătoși și pregătiți să privim din nou spre cer.