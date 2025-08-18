Polițiștii din Borșa și Vișeu de Sus, alături de cei din cadrul Secției 4 Leordina, au desfășurat în 17 august o amplă acțiune tip „BLITZ”, menită să crească siguranța publică și să reducă numărul evenimentelor rutiere.

Pe DN 18, în zonele Borșa și Leordina, au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză peste limita legală sau se află sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Bilanțul controalelor: 116 persoane legitimate, 96 de autovehicule verificate și 25 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 13.000 de lei.

În cinci cazuri, polițiștii au aplicat și măsuri complementare: reținerea unui permis de conducere pentru viteză, a două certificate de înmatriculare și retragerea a două seturi de plăcuțe de înmatriculare.

La acțiune au participat și polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi și polițiști de frontieră din Maramureș.