Rezultatele ințiale de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea august – au fost afișate luni, 18 august, până la ora 12.00. Elevii care au susținut examenul în luna august pot vedea notele la avizierele liceelor și ope site-ul Ministerului Educației. Apoi, ei pot depune cerere pentru vizualiarea lucrării, pentru a decide dacă depun sau nu contestație. Rezultatele finale la Bacalaureat sesiunea august urmează să fie afișate pe 26 august.

Rezultatele la BAC 2025, sesiunea de toamnă, au fost publicate pe site-ul oficial.

Potrivit datelor anunțate de Ministerul Educației, 28,4% dintre cei care au susținut sesiunea de BAC 2025 în august au promovat. În total, asta înseamnă 7.306 dintre cei aproximativ 30.200 de absolvenți de liceu înscriși să dea examenul de BAC 2025, sesiunea de toamnă.

„Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%”, anunță Ministerul.

Totodată, Ministerul amintește într-iun comunicat că s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi.