Polițiștii maramureșeni au desfășurat duminică, 17 august, ample acțiuni rutiere în mai multe localități din județ, vizând prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului.

👉 Baia Sprie – În intervalul 17.30 – 20.00, polițiștii au instituit două filtre rutiere, legitimând 27 de persoane și verificând 21 de autovehicule. În urma controalelor, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 8.200 de lei. Totodată, trei șoferi care au reprezentat un pericol pentru ceilalți participanți la trafic au rămas fără permis de conducere.

👉 Dragomirești și Strâmtura – Polițiștii au acționat pe DJ 186, unde au verificat 19 autovehicule și au legitimat 21 de persoane. Pentru depășirea limitei legale de viteză au fost aplicate amenzi de peste 4.000 de lei, iar un conducător auto a rămas fără permis.

👉 Seini și Tăuții Măgherăuș – Între orele 21.00 – 23.00, polițiștii au acționat pe DJ 109I, în zona Viile Apei. Au fost controlate 25 de autovehicule și aplicate sancțiuni în valoare de peste 1.800 de lei. Într-un caz, a fost reținut un certificat de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Pe parcursul acțiunilor, oamenii legii au folosit aparatura din dotare pentru a depista șoferii care ar fi putut conduce sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.