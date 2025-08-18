Un accident rutier petrecut duminică, 17 august, în jurul orei 17.20, pe raza localității Vărai, s-a lăsat cu dosar penal pentru un tânăr aflat la ghidonul unui moped.

Polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit după ce mopedul condus de acesta a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului, cele două vehicule au fost avariate, dar nicio persoană nu a fost rănită.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală faptul că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul pe care îl conducea nu era înregistrat în circulație.

Atât șoferul, cât și conducătorul mopedului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii, sub coordonarea procurorului, au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.