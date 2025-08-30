Campioana CSM Bucureşti a debutat cu victorie în noua ediţie a Ligii Naţionale, sâmbătă, pe teren propriu, cu formaţia Minaur Baia Mare, scor 34-33 (15-17).

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Hansen 5, pentru CSM, respectiv Lundback 7, Woller 6, Spugnini 6, Quintino 5, pentru Minaur, care înaintea confruntării a anunţat un transfer realizat în aceeaşi zi – jucătoarea Dziyana Ilyina. CSM Bucureşti s-a impus mult mai greu decât o arată scorul, după un joc ezitant, pigmentat cu ratări şi pe fondul unei apărări ”visătoare”. A fost condusă mare parte din meci, iar în prima repriză chiar şi la 6 goluri, fiind la conducere prima dată abia în minutul 48 (27-26).

A fost şi primul meci oficial al campioanei fără Cristina Neagu în lot, căpitanul care şi-a încheiat cariera în 8 iunie, după opt sezoane consecutive la CSM Bucureşti.

În etapa inaugurală a stagiunii interne s-a înregistrat şi o surpriză, Rapid Bucureşti fiind învinsă pe teren propriu de CSM Slatina, scor 26-25. Tot sâmbătă, Gloria Bistriţa – HC Zalău, scor 35-19.

În cursul serii se mai dispută Corona Braşov – CSM Galaţi, SCM Craiova – CSM Tg. Jiu, iar duminică Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea.

Etapa a II-a programează meciuri între 3-10 septembrie, interval în care vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor, CSM Bucureşti, cu Ikast, în deplasare (grupa B, 7 septembrie) şi Gloria Bistriţa, cu Storhamar, pe teren propriu (grupa A, 6 septembrie).