Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a promis că va fi făcută o anchetă detaliată care să elucideze toate aspectele acestui caz. „Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Zelenski a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate circumstanțele acestui caz. Acest asasinat survine pe fondul continuării confruntărilor, în estul și sud-estul Ucrainei, între forțele armate ucrainene și cele ruse, transmit transmit AFP și Reuters preluate de Agerpres.