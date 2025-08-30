Echipa Minaur Baia Mare a remizat sâmbătă, pe teren propriu, cu formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 26-26 (15-14), în manşa tur din turul I preliminar al European League.

Principalii marcatori ai meciului au fost Botea 5 goluri, Kotrc 4, Pop 4, pentru Minaur, respectiv Gunnarsson 5, Bjorgvin 4, Olafsson 4, pentru echipa islandeză.

Manşa retur va avea loc în 6 septembrie, în deplasare.

În stagiunea 2025-2026 a European League se joacă un singur tur preliminar, pentru calificarea în faza grupelor.

În grupele competiţiei a fost repartizată direct vicecampioana Potaissa Turda, care va juca în grupa A, iar meciurile vor începe în 14 octombrie.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.