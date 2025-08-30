Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti – Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două au fost încarcerate.

ACTUALIZARE 18:40 – „În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime – patru adulţi și un minor. Acestea au fost transportate la spital, conştiente şi cooperante, pentru investigaţii de specialitate. Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat”, a transmis IGSU.