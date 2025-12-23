Întâlnire cu Moș Crăciun la sediul Filialei CECCAR Maramureș

Azi, 22 decembrie, Moș Crăciun a poposit la Sediul Filialei Maramureș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

Micuții l-au așteptat cu nerăbdare și i-au spus povești și cântece moșului asigurându-l că au fost cuminți și ascultători, motiv pentru care își merită pe deplin cadourile aduse de moș.

Rând pe rând, copiii au stat în poala moșului căruia i-au recitat poezii frumoase sau, plini de emoții, i-au cântat cântece minunate, fiind răsplătiți cu cadouri bogate.

În final toți copii participanți au promis că vor fi la fel de cuminți și că îl așteaptă pe moș și anul viitor să fie alături de ei.