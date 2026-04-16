Casa de Cultură „Victoria Darvai” din Dragomirești găzduiește duminică, 19 aprilie, începând cu ora 13:00, cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Care om horește mândru”, un concurs de interpretare vocală dedicat promovării tradițiilor autentice românești.

Evenimentul reunește interpreți apreciați ai muzicii populare, printre care Angela Buciu, Ioan Dordoi, Anamaria Marti, Maria și Gabriel Arba, Geo Ionuț Filip, Ion Font și Oana Font, alături de invitați speciali și ansambluri de prestigiu.

Pe scenă vor evolua: Ansamblul „Nicoară Timiș”, Grupul „Spice”, Orchestra Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, sub bagheta dirijorului Eduard Albina. Evenimentul va fi prezentat de Ionița Dunca și Vasile Țicală.

Publicul este invitat să ia parte la o adevărată sărbătoare a folclorului, unde talentul și autenticitatea vor fi în prim-plan.