Baia Mare devine, la finalul lunii aprilie, gazda unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate tradițiilor: „Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor”, ajuns la ediția a VIII-a. Manifestarea va avea loc în perioada 25–26 aprilie, Muzeul Satului. Evenimentul propune, pe parcursul a două zile, un program variat, care îmbină tradiția, arta și spiritualitatea.

Programul evenimentului

Sâmbătă, 25 aprilie

10:00–18:00 – Târg de produse tradiționale

11:30 – Vernisajul expoziției „Săpânța – memorie și continuitate”

13:00 – Momente artistice susținute de: Ansamblul Săpânțana, Ansamblul Bessermeni – Biserica Albă, Ucraina, Palatul Copiilor Baia Mare

Duminică, 26 aprilie

10:00 – Sfânta Liturghie la biserica din sat

10:00–18:00 – Târg de produse tradiționale

14:00 – Slujba de sfințire și introducere în circuitul de vizitare a Casei Prislop

15:00 – Momente artistice susținute de elevii Școala Populară de Artă „Liviu Borlan”

Evenimentul este o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să simtă farmecul primăverii în Maramureș și să se reconecteze cu tradițiile românești.