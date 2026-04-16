Baia Mare devine, la finalul lunii aprilie, gazda unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate tradițiilor: „Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor”, ajuns la ediția a VIII-a. Manifestarea va avea loc în perioada 25–26 aprilie, Muzeul Satului. Evenimentul propune, pe parcursul a două zile, un program variat, care îmbină tradiția, arta și spiritualitatea.
Programul evenimentului
Sâmbătă, 25 aprilie
10:00–18:00 – Târg de produse tradiționale
11:30 – Vernisajul expoziției „Săpânța – memorie și continuitate”
13:00 – Momente artistice susținute de: Ansamblul Săpânțana, Ansamblul Bessermeni – Biserica Albă, Ucraina, Palatul Copiilor Baia Mare
Duminică, 26 aprilie
10:00 – Sfânta Liturghie la biserica din sat
10:00–18:00 – Târg de produse tradiționale
14:00 – Slujba de sfințire și introducere în circuitul de vizitare a Casei Prislop
15:00 – Momente artistice susținute de elevii Școala Populară de Artă „Liviu Borlan”
Evenimentul este o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să simtă farmecul primăverii în Maramureș și să se reconecteze cu tradițiile românești.
