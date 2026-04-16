În cursul zilei de miercuri, 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză.

Pe parcursul acțiunilor desfășurate au fost aplicate 234 de sancțiuni contravenționale, 181 dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, polițiștii au dispus reținerea a 14 permise de conducere, dintre care 11 pentru viteză excesivă.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 105.906 lei.

Acțiunile polițiștilor au ca scop responsabilizarea participanților la trafic și reducerea riscului rutier.

Adaptarea vitezei la condițiile de drum, trafic și vreme este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.