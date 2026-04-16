La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare-Biroul Rutier, au oprit pe strada Berăriei din localitate un autoturism.

Conducătorul auto, un tânăr de 26 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul indicând o concentrație de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a indicat posibila prezență substanțelor psihoactive.

Astfel, tânărul a fost condus la spital în vederea prelevării mostrelor biologice.

La data de 14 aprilie a.c., conform buletinului de analiză toxicologică emis de instituția medicală, a fost confirmată prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Polițiștii au întocmit documentele procedurale privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.