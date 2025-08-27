Pentru desfăşurarea Festivalului Medieval „Eternul Maramureş” ce va avea loc în zilele de 29 – 31 august, în centrul municipiului Sighetu Marmației, Comisia de organizare și desfășurare a adunărilor publice a dispus o serie de măsuri privind restricționarea circulației rutiere.

Începând de joi, 28 august, ora 18:00, până luni, 1 septembrie, ora 06:00, va fi închisă circulația uto în zona centrală a municipiului după cum urmează:

– de la intersecția străzilor Mihai Eminescu cu Dr. Ioan Mihalyi de Apșa (biserica Reformată) până la intersecția străzilor Bogdan Vodă cu Dragoș Vodă (sens giratoriu Pompieri)

– de la intersecția străzilor Dragoș Vodă cu Traian (sens giratoriu Pompieri) până la intersecția străzilor 22. Decembrie 1989 cu Iuliu Maniu (Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand)

– pe strada Plevnei spre centrul municipiului, de la intersecția cu strada Mihai Viteazul.

– pe strada Andrei Mureșanu

Riveranii care locuiesc în zona centrală, respectiv str. Traian, str. 22 Decembrie, str. Ioan Mihalyi de Apșa, Piața Libertății, str. Bogdan Vodă, sunt rugați să nu parcheze mașinile pe arterele principale și să opteze pentru alte zone de parcare.