Noah Vladimir, fiul artistei Monica Șandor, cucerește inimile spectatorilor la varsta de doar 5 ani! În ciuda vârstei fragede, Noah a reușit deja să impresioneze publicul din România și nu numai prin talentul său autentic și prezența scenică ieșită din comun.

Un copil născut pentru scenă

Noah este pasionat de muzică și urmează cursuri de canto, fiind deja obișnuit cu luminile rampei. În noiembrie 2024, a urcat pe scenă alături de mama lui și artistul Laurențiu Cazan, într-un concert emoționant care a arătat lumii cât de profund este legătura artistică dintre mamă și fiu. În 2023, a cântat pe scenă cu Mihai Trăistariu, la Brașov, într-un moment care a stârnit ropote de aplauze. Iar în 2024, la Baia Mare, a concertat din nou cu mama lui, în cadrul unui eveniment organizat de Kaira Models.

Debutul festivalier și muzica tradițională

La prima ediție a Festivalului Muzical „Fii o stea”, desfășurat la Teatrul de Păpuși, Noah a urcat pe scenă alături de Grupul Vocal Tradițional Maramureș, demonstrând că are o legătură puternică și cu valorile autentice românești.

O inspirație încă de la început

Încă din 2021, Noah a fost muza Monicăi la emisiunea Vedeta Populară de la TVR1, fiind motorul emoțional din spatele parcursului ei în acea competiție televizatã.

Sportiv și energic

Pe lângă talentul muzical, Noah este extrem de activ și pasionat de sport. Urmează cursuri intensive de fotbal, dovedind că este un copil echilibrat, cu multiple interese și aptitudini.

Pasiunea pentru Michael Jackson și scena internațională.

Unul dintre idolii lui este Michael Jackson, muzica și dansul său inspirându-l profund. În 2023, Noah a interpretat un cover de la Tina Turner, la Casino-ul din Cluj, în cadrul unui concert de amploare desfășurat la Chios. Pe 8 august 2025, a urcat pe scena la Festivalul „Fii o stea” – Ediția 2, la Casa de Cultură, unde a castigat Trofeul Sectiunii Tribute Artist.

Un mic ambasador cultural

Noah a participat deja la evenimente culturale din România și din străinătate, fiind prezent la evenimente de prestigiu în Paris, Bulgaria și București, alături de mama sa, consolidându-și astfel o bază artistică și culturală remarcabilă pentru vârsta lui.

La doar 5 ani, Noah Vladimir dovedește că viitorul său strălucește deja. Talentul, naturalețea, energia și sprijinul mamei sale îl transformă într-un copil excepțional, cu un drum artistic deja trasat în lumină.

Noah! Să-ți păstrezi mereu sufletul senin, curajul de a visa și forța de a cuceri scenele lumii!