Primăria Municipiului, Consiliul Local și Centrul Cultural Sighetu Marmației au plăcerea de a vă invita la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Medieval „Eternul Maramureș”, eveniment de tradiție și spectacol, care va avea loc în perioada 30-31 august în Parcul Central al orașului.

Anul acesta municipiul Sighetu Marmației sărbătorește 699 de ani de la prima atestare documentară, marcând o filă importantă din istoria și identitatea noastră.

Festivalul „Eternul Maramureș” aduce la viață spiritul medieval, farmecul vremurilor de altădată. Parcul central din Sighetu Marmației se va umple de cavaleri, domnițe, meșteșugari și artiști îți vor oferi spectacole de muzică și dansuri medievale, parade, ateliere interactive și concerte.