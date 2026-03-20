Astăzi, 20 martie, este ultima zi în care elevii se pot înscrie la concursul ajuns la cea de-a IV-a ediție, „Gânduri pentru polițiști”, inițiat de polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară, în scopul de a marca Ziua Poliției Române.

Elevii de la Școala Gimnazială din Săcel s-au deplasat în fața Postului de Poliție Comunal și și-au finalizat lucrarea prin realizarea unui reel, care reflectă trăirile și sentimentele lor în raport cu polițiștii și cu activitatea lor.

Vă reamintim că în cadrul acestui concurs cei mai mici concurenți sunt provocați să creează desene, în timp ce, elevii mai mari realizează reel-uri având aceeași tematică.

În zilele ce urmează, până la data de 24 martie a.c., polițiștii Biroului de Siguranță Școlară vor evalua toate lucrările și vor stabili care sunt câștigătorii.

Lucrările elevilor vor fi expuse în Piața Libertății din Baia Mare, cu ocazia Zilei Porților Deschise, în data de 24 martie a.c., când va avea loc și festivitatea de premiere.

Le dorim inspirație și succes tuturor copiilor!