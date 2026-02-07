Sâmbătă, 7 februarie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 18 ani, care conducea un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand, ar fi surprins și accidentat o femeie, de 68 de ani, care era angajată în traversarea regulamentară a străzii.

În urma impactului, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a foat negativ în cazul conducătorului auto, iar în cazul pietonului a indicat concentrația de 0,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii efectuează cercetări în continuare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier