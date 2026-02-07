Astăzi, Bogdan a împlinit 8 ani, iar dorința lui a fost una specială: să primească tortul aniversar de la un polițist. Un vis simplu, dar plin de emoție, pe care polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș l-au împlinit cu bucurie.

Bogdan îi admiră pe oamenii legii și visează ca, într-o zi, să îmbrace uniforma de polițist. Impresionați de dorința sa sinceră, polițiștii nu au stat pe gânduri și au fost alături de el într-un moment care va rămâne, cu siguranță, o amintire de neuitat.

Cu zâmbetul pe buze și vizibil emoționat, Bogdan le-a reamintit tuturor cât de important este ca adulții să fie modele pentru cei mici, iar gesturile simple pot avea un impact uriaș asupra visurilor copiilor.

Îi urăm „La mulți ani!”, multă sănătate și curaj să-și urmeze visurile.