Clujenii sunt invitați la un eveniment de suflet, cu profundă încărcătură spirituală, organizat duminică, 29 martie 2026, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca. Concertul caritabil de pricesne intitulat „Iartă-ne pe noi, Iisuse” va începe la ora 18:00, iar accesul publicului în sală se va face începând cu 17:30. Biletele pentru eveniment sunt deja epuizate, semn al interesului ridicat pentru această inițiativă.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii religioase și populare, alături de invitați speciali: Oana Bozga-Pintea, Năstăcuța Iuga, Deti Iuga, Alexandru Pop, Rafila Barboș, Marius Ciprian Pop și Grupul Vocal Anghelos. Repertoriul va cuprinde pricesne și cântări religioase menite să aducă liniște sufletească și momente de reflecție în perioada postului.

Evenimentul are un puternic caracter caritabil. Sumele încasate din vânzarea biletelor vor fi donate către Spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca și către Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, contribuind astfel atât la sprijinirea pacienților, cât și la susținerea unui important lăcaș de cult.

Concertul „Iartă-ne pe noi, Iisuse” se anunță a fi nu doar un moment artistic deosebit, ci și o ocazie de solidaritate și implicare în sprijinul comunității.