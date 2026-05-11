Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la Concursul Regional de Interpretare Vocal-Instrumentală „Viva la Musica”, ediția a XXV-a, desfășurat în 8 mai, la Zalău.

La secțiunea corzi grave, tinerii muzicieni au reușit să impresioneze juriul prin talentul și prestațiile artistice deosebite, fiind recompensați cu premii importante.

Premiul al II-lea a fost obținut de: Dragoș Paul Ioan, elev în clasa a II-a, pregătit de prof. Taloș Sorin; și Blaga Tudor, elev în clasa a X-a, coordonat de prof. Zaharia Cristian.

Rezultatele confirmă încă o dată valoarea artistică a elevilor Colegiului de Arte Baia Mare, precum și implicarea profesorilor care contribuie la formarea noilor generații de muzicieni.