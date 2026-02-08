Aeroclubul României a dat startul oficial cursurilor teoretice pentru sezonul 2026, iar la Baia Mare începutul de an aduce o nouă generație de tineri hotărâți să descopere lumea aviației.

La nivel local, interesul pentru zbor este tot mai mare: peste 100 de cursanți s-au înscris deja la programele de planorism și parașutism. Pentru mulți dintre ei, acesta este primul pas spre o experiență care le poate schimba viața – aceea de a pilota un planor sau de a face salturi din avion, în deplină siguranță, sub îndrumarea instructorilor autorizați.

Viitorii piloți și parașutiști vor parcurge zeci de ore de pregătire teoretică, urmate de examene și sesiuni intense de instruire. Doar cei mai dedicați și disciplinați vor ajunge în etapa practică, acolo unde emoțiile sunt pe măsura visului: zborul propriu-zis și obținerea licenței de pilot planorist sau parașutist.

Reprezentanții aeroclubului spun că fiecare sezon aduce fețe noi, entuziasm și dorința de autodepășire, iar 2026 nu face excepție. Pentru tinerii din Baia Mare, aerodromul devine nu doar un loc de instruire, ci și un spațiu în care pasiunea pentru zbor prinde aripi.

La Baia Mare, cerul nu este limita – este doar începutul. Iar pentru cei care visează să vadă lumea de sus, aventura abia acum începe.